Olay 14.00 sıralarında İnegöl'ün Süleymaniye mahallesinde faaliyet gösteren özel bir kreşte meydana geldi. Kreşte çocukların yüzme etkinliği yapıldı. Etkinlikte havuz kenarında bir anda nöbet geçiren 4 yaşındaki Berra D., havuza düşerek boğuldu. Öğretmenleri çocuğu havuzdan çıkarıp ilk müdahalesi yaptılar. Çocuk olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayı öğrenip Acil Servis'e gelen annesi Beyza T., büyük üzüntü yaşadı ve kreş görevlilerine öfke püskürdü. Solunum sıkıntısı çeken çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis savcılık talimatıyla soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç