Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde, İnegöl'ün kırsal Tahtaköprü Mahallesi girişinde meydana geldi.

İnegöl'den Domaniç istikametine seyir halinde olan sürücü Cemil A. (47) yönetimindeki 34 HT 5026 plakalı su yüklü kamyon, Tahtaköprü Mahallesi’nden yola çıkan sürücü Gülsün U. (29) yönetimindeki 16 FE 163 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki yolcular Yasemin E. (29), 3 yaşındaki Semih Tuna E., Reyhan U. (20) ve Halime Ö. (56) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağlayan 3 yaşındaki çocuk, sağlık ekiplerince eldivenden yapılan balonla sakinleştirildi.

Vatandaşlar, mahalle girişindeki çalılık alan nedeniyle sürücülerin yola çıkmakta zorlandıklarını, kazanın da bu sebeple meydana geldiğini iddia ederek gerekli çalışmaların yapılmasını talep etti.

Jandarma Komutanlığı ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.