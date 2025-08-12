Şile Kaymakamlığı, dalga boyu yüksekliği nedeniyle bugün saat 16.00’dan itibaren ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilçe sınırları içerisinde denize girmenin yasaklandığını duyurdu.

Şile’de dalga boyu yüksekliği sebebiyle denize girmek yasaklandı. Konuya ilişkin Şile Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre ilçemiz sahillerindeki dalga boyu yüksekliği nedeni ile 12 Ağustos 2025 Salı günü saat 16.00’dan başlamak üzere ve 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü ilçemiz mülki sınırlarında denize girişler yasaklanmıştır" denildi.