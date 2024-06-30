Gemlik’in Kumsaz bölgesinde kurulan mobil göç noktası sayesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı mücadele hedefleniyor.

Göç noktasını Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ziyaret ederken, Gençali Mahalle Muhtarı Mürüvet Günay da heyete eşlik etti. Vali Mahmut Demirtaş sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı çerçevesinde faaliyetlerine devam eden “Mobil Göç Noktası” uygulamasını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldık.Düzensiz göçle mücadele kapsamında denetimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA