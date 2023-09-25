Bursa'da, yeni satın aldığı aracını çaldıran Enver Öztürk, otomobilini kaybettikten sonra dostlarıyla birlikte dedektif gibi çalışarak aracını buldu. Ancak polis ekipleri de devreye girerek hırsızları tespit etti ve gözaltına aldı. Aracını geri alan mutlu sahibi, aracının içinde uyumaya başladı. Arkadaşıyla keyif çayı içen Öztürk, polislere teşekkür etti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Enver Öztürk, sabah saatlerinde aldığı 200 bin lira değerindeki aracını gece çalındığını fark etti. Hemen polisi arayarak durumu bildiren Öztürk, dostlarına da haber verdi. Arkadaşlarıyla birlikte dedektif gibi çalışmaya başlayan Öztürk, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ancak Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyerek 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheliler gözaltına alınırken, araç park halinde bulundu.

Aracını geri alan Öztürk, hırsızların aracı temizleyip yıkadığını fark edince şaşırdı. Aracını kaybetme korkusuyla içinde uyumaya başlayan Öztürk, arkadaşıyla keyif çayı içti. Öztürk, polis ekiplerine teşekkür ederek, "Başta Asayiş Şube Müdürlüğüne, Hırsızlık Büro Amirliğine teşekkür ederim. Aracımı aldım, 24 saat geçmeden çalındı. Polis ekiplerine konuyu bildirdim. Hepsinden Allah razı olsun. Aracıma zarar gelmeden hemen buldular. Şimdi otomobilime kavuştum. Aracın içinde yatıyorum" dedi.

Arkadaşı Talip Çetin de, "Uyumadık aracı bulmak için sokak sokak gezdik. Allah Emniyet Müdürümüzden razı olsun. Polis arkadaşlar bizimle çok ilgilendi. Aracı hemen buldular. Şimdi keyif çayı söyledik. Sanki bu çayı 40 yıldır içmemişiz" diye konuştu.