İnegöl İcra Dairesi’nin 2024/6 İflas sayılı dosyasında yayımlanan ilana göre, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2 Nisan 2024 tarihli ve 1140 esas sayılı kararıyla şirketin iflasına karar verildi. İflasın aynı gün saat 15.20’de açıldığı belirtildi.

ALACAK KAYITLARI İNCELENDİ

İflas dosyası kapsamında alacak kayıt taleplerinin incelendiği ve alacaklarla ilgili kararların verildiği bildirildi.

İcra ve İflas Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlanan sıra cetveli, ilgililerin incelemesine hazır tutuluyor.

İTİRAZLAR İÇİN SÜRELER BELLİ OLDU

İlanda, alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların 15 gün içerisinde, iflas dairesinin bulunduğu yerdeki Ticaret Mahkemesi’ne yapılabileceği belirtildi.

Sıraya ilişkin itirazların ise 7 gün içerisinde şikâyet yoluyla İcra Mahkemesi’ne taşınabileceği duyuruldu.

İnegöl İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanla birlikte, iflas dosyasındaki alacaklıların belirtilen yasal süreleri dikkate alarak işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği bildirildi.

Kaynak: ilan.gov.tr