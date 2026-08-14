İnegöl Belediyesi tarafından avan projesi hazırlanan Karadere’de “Kanal” projesi hayata geçirilecek. İnegöl Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek Karadere ıslahı, çevre düzenlemesi ve kenar duvarları çalışması için proje ihalesi yapıldı.



İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, geçtiğimiz gün Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu’nu ziyaret ederek proje ve yapılacak çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu.



Başkan Taban ve Muhtar Sabrioğlu, daha sonra çalışmaların gerçekleştirileceği Karadere çevresinde incelemelerde bulundu.

Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu, bölgeye yapılacak çalışmalardan dolayı Başkan Alper Taban’a ve DSİ Bölge Müdürlüğü’ne teşekkür etti.



Projenin tamamlanmasıyla birlikte Karadere çevresinde ıslah, çevre düzenlemesi ve güvenliği artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi hedefleniyor.