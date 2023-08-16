Bursa'da, Sualtı Grup Amirliği bünyesinde görevli dalgıç polisler, Gemlik Körfezi'nde gerçekleştirdikleri devriye sırasında denizde mahsur kalmış bir martıya yardım ettiler. O anlar, kameralar tarafından kaydedildi.

Devriye görevi sırasında Gemlik Körfezi'nde seyir halinde olan Sualtı Grup Amirliği dalgıç polisleri, denizde çaresizce mahsur kalmış bir martıyı fark etti. Ekip, hemen botlarını kullanarak martının yanına ulaştı. Martının ıslak ve üşümüş olduğunu fark eden ekip, hayvanı zarar vermeden kurtarmak için özenle hareket etti. Bir sopa yardımıyla martıyı nazikçe kurtaran dalgıç polisler, onu botlarına aldı.

Kıyıya getirilen martının ıslandığı ve üşüdüğü, dolayısıyla yüzme yeteneğini kaybettiği belirlendi. Martı, Sualtı Grup Amirliği Şubesi'nde kuruması için gerekli süre bekletildi. Uzmanlar, martının sağlık durumunun normale döndüğünden emin olduktan sonra, tekrar özgür doğaya bırakıldı.