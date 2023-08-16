Çok sayıda amatör kulübün resmi maçlarını oynadığı , antrenman yaptığı ve yaz spor okulları nedeniyle binin üzerinde çocuğun eğitim aldığı Sanayi Spor tesislerde seyirci bölümünde tuvalet olmaması tepkilere yol açıyordu. Ne spor il müdürlüğü nede İnegöl Belediyesi tuvalet konusunu çözüme kavuşturmadı. Bölgede bir vatandaş, tuvalet olmadığı gerekçesiyle bir babanın düştüğü zor durumu telefonla kaydetti.



Küçük tuvaleti gelen bir çocuk anne ve babasından yardım istedi. Futbol sahası içinde tuvalet bulamayan baba, tesis dışında faaliyet gösteren bir mobilya firmasının bahçesine çocuğunu götürmek zorunda kaldı. Bölgeden geçen araba ve insan trafiği içerisinde 7-8 yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğuna tuvaletini yaptıran baba cep telefonu ile görüntülendi.

Bu durum Sanayi ve spor şehri olan İnegöl’ün ayıbı olarak yorumlandı. Bilindiği üzere gazetemiz bu bölgeye acilen bay-bayan tuvaletlerinin yapılması gerektiğine yönelik çok sayıda haber yapmış ancak buna rağmen ilgili makamlar bu duruma seyirci kalmıştı.

İlçe Spor Müdürlüğü ve İnegöl Belediyesi’nin acilen bu soruna çözüm bulmasını isteyen veliler ise derdini kime anlatacağını artık bilemez duruma geldi. Bu sahada yapılan maç , antrenman ve yaz okullarını yüzlerce seyirci ve aile izliyor. Anne-babaların büyük ilgi gösterdiği yaz okullarının en büyük sorunu kısacası hala çözüm bekliyor.

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