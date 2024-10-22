Gözaltına alınan 26 şüpheliden 23'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı, elebaşı İ.Z.Z. liderliğindeki suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda, 4 ilde önemli sonuçlar elde etti. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 8 kesici alet, 3 hassas terazi, 14 uyuşturucu kullanımına yarayan alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 38 Cumhuriyet altını, 51 çeyrek altın, nakit para, cep telefonları ve sim kartları ele geçirildi. Operasyon sonucunda, liderin de aralarında bulunduğu 26 şüpheliden 23’ü tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA