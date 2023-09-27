Mevlit Kandili'nde, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin yıldönümünü anmak için Bursalılar özellikle selatin camilerine akın etti. Aynı zamanda Mevlid'in yazarı olan Süleyman Çelebi, türbenin bulunduğu alanda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bir törenle anıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törenin ardından Ulu Cami'de vatandaşlarla birlikte Mevlit Kandili coşkusunu yaşadı ve program sonrası vatandaşlara helva ikram etti.

Bursa'da, Mevlid-i Nebi Haftası kutlamaları kapsamında farklı etkinlikler de düzenlendi. Bu etkinliklerin ilk durağı, Mevlid'in yazarı Süleyman Çelebi'nin türbesiydi. Süleyman Çelebi'yi anma töreni, Süleyman Çelebi Camii Hatibi Hıfsı Çakır ve Mihraplı Camii Hatibi Hakan Çavdar'ın kuran tilavetiyle başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törene katılanları Mevlit Kandili'ni kutlayarak selamladı.

Başkan Aktaş, Mevlit Kandili'nin bir tazelenme mevsimi olduğunu vurgulayarak, "Bu gece, efendimizin insanlığa sunduğu değerleri anlamaya çalışarak, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştirebileceğimiz, bir tazelenme mevsimidir. Biz Müslümanlar; hemen her fırsatta, örnek aldığımız, rehber edindiğimiz Peygamber Efendimize olan sevgimizi bir şekilde gösteririz. Bu eşsiz sevgi seline Bursa’dan katılıp sevgisinin büyüklüğünü bizlere ulaştıran güzide insanlar var. Mevlid-i Şerif’in yazarı Süleyman Çelebi’miz, işte bu önemli şahsiyetlerden birisidir. Bursa, İslam Medeniyeti’nin değerlerinin Osmanlı elinde yeniden yorumlanarak evrensel değere dönüştürüldüğü bir yerdir. Mevlid de böylesi bir değerimizdir." dedi.

Bursa'nın tarihi ve kültürel önemine vurgu yaparak, Mevlid'in 1409 yılında Bursa'da kaleme alındığını ve altı yüz yıldır okunan bir eser olduğunu belirten Başkan Aktaş, Süleyman Çelebi Külliyesi'nin yeniden hayırlı olmasını diledi ve tüm İslam Aleminin Mevlit Kandili'ni tebrik etti.

Törene katılan Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Kemikli ise Süleyman Çelebi'nin 600 yıldır bu milleti Peygamber sevgisi etrafında bir araya getiren bir eser yazdığını vurguladı. Kemikli, "Neden kurtuluş? Dünyadaki sıkıntılardan kurtuluş, problemlerden kurtuluş. O dönem için fetret döneminde o siyasi bunalımlardan kurtuluş. Dünyada kurtuluşumuz ancak Peygamber Efendimizin etrafında toplanmakla, Ahlak-ı Muhammedi'yi miras almakla mümkün olur. Bugün de yeniden o eserlerin benzerleri yazılmalı. Dün yazıldı da bugün niçin yazılmıyor? Neden yazılamıyor? Demek ki ruhumuzda eksilmeler var, kirlenmeler var. Demek ki aklımızda ya da kalbimizde, gözümüzde bir kısım perdeler var. O perdeleri kaldıracak olan şey tevhittir. La ilahe illallah sırrıyla o perdeleri kaldırmayı hak bize nasip eylesin. Ve o perdeleri kaldırmanın bir yolu da salavatı şerif getirmektir. Bizim Peygamberimizi sevmeye ihtiyacımız var. Bizim Peygamberimizin varisi olan alimleri sevmeye ihtiyacımız var. Çünkü bizim peygamber aynasından bakmaya ihtiyacımız var. Bu çağı anlamanın, anlamlandırmanın ve bu çağın tuzaklarından kurtulmanın yollarından birisi budur işte. Peygamberimiz, Efendimiz ölçümüz olursa bu çağın tuzaklarından kurtulmuş oluruz. Ama ölçümüzü kaybedersek kıblesini şaşırmışlar gibi ne tarafa döneceğimizi bilemeyiz. Allah bu kıbleden, Peygamber Efendimize bağlanmaktan, ona teveccüh etmekten bizi ve evlatlarımızı mahrum eylemesin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından anma törenine katılan vatandaşlara helva ikram eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gece de Ulu Cami'de düzenlenen Mevlid Kandili programına katıldı. Vatandaşlar özellikle selatin camilerine akın ederken, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından cami çıkışlarında helva ikramı yapıldı. Başkan Aktaş, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte Orhangazi Parkı'nda vatandaşlara helva ikram etti.