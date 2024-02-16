Bursa’nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan aracın çalıntı kaydı ile arandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından yapılan uygulama sırasında durdurulan aracın, yapılan sorgu neticesinde çalıntı kaydı ile arandığı belirlendi. Asayiş Büro Amirliği Ekipleri’nin Hamidiye Mahallesi Alkollü mekanlar civarında durdurdukları aracın Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından arandığı tespit edilerek araç yediemin otoparka çektirildi.

Araçta bulunan S.G.’nin (23) üzerinden tabanca ve şarjöre basılı 1 adet fişek ele geçirildi. Yine araçta bulunan M. K.’nın (29) üzerinden ağırlığı 0.90 gram olan metamfetamin maddesi, araç sürücüsü olan K.D.’nin (35) üzerinden ise ağırlığı 0.50 gram olan kenevir tohumu ele geçirildi.

Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.