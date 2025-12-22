Ticaret Bakanlığı, yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında risk taşıdığı belirlenen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.
Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Taros markasına ait bir kırtasiye ürününün kullanıcılar açısından güvenlik riski oluşturduğu belirlendi.
Bakanlık tarafından söz konusu ürünün satışının durdurulmasına karar verilirken, piyasada bulunan ürünlerin de toplatılması yönünde işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: BÜLTEN