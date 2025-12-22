Bursaspor sahasında gerçekleştirilen özel çalışmada, koleksiyoner Mustafa Turan'a ait, bir kısmı maçlarda giyilmiş, bir kısmı ise imzalı koleksiyon formalarından oluşan 308 forma sahada çim zemine dizilerek koreografi oluşturuldu.

A W603800 04Yeşil-beyaz renklere gönül verenlerin hazırladığı koreografi çalışması Bursaspor sahasında şölen oluştururken, ortaya çıkan görüntüler ilgiyle takip edildi.

A W603800 02Etkinlik, Bursaspor sevgisini ve kulüp tarihine duyulan bağlılığı yansıtan anlamlı bir organizasyon olarak değerlendirildi.

