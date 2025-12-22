Bursaspor sahasında gerçekleştirilen özel çalışmada, koleksiyoner Mustafa Turan'a ait, bir kısmı maçlarda giyilmiş, bir kısmı ise imzalı koleksiyon formalarından oluşan 308 forma sahada çim zemine dizilerek koreografi oluşturuldu.

Yeşil-beyaz renklere gönül verenlerin hazırladığı koreografi çalışması Bursaspor sahasında şölen oluştururken, ortaya çıkan görüntüler ilgiyle takip edildi.

Etkinlik, Bursaspor sevgisini ve kulüp tarihine duyulan bağlılığı yansıtan anlamlı bir organizasyon olarak değerlendirildi.