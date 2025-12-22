Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren önemli bir hatırlatma yapıldı. Bankaların çeşitli kampanyalar kapsamında kartlara tanımladığı ödül ve harcama puanlarının bir bölümünün 31 Aralık itibarıyla geçerliliğini kaybedeceği açıklandı. Süresi dolan puanların, yıl sonunda otomatik olarak silinebildiği belirtildi.

Puanların kullanım süresi sınırlı

Alışveriş, akaryakıt ve seyahat harcamalarıyla kazanılan kampanya puanlarının çoğu bankalar tarafından 1 yıl süreyle geçerli tutuluyor. Bu sürenin aşılması halinde, yüksek tutarlara ulaşabilen puanların herhangi bir karşılık olmadan iptal edilebildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, kullanıcıların hak kaybı yaşamaması adına kredi kartlarına tanımlı puan bakiyelerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve kullanım süresi dolmak üzere olan puanları yıl bitmeden değerlendirmeleri gerektiğini vurguluyor.

Bilgilere mobil uygulamalardan ulaşılabiliyor

Puanların son kullanım tarihi bankalara göre değişiklik gösterebildiğinden, detaylı bilginin mobil bankacılık uygulamaları veya müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenilebileceği hatırlatılıyor.

Yılın son günlerine girilirken, kredi kartı sahiplerinin hak kaybı yaşamamak adına önümüzdeki 10 günü dikkatle değerlendirmeleri gerektiği ifade edildi.

Puanların silinmesi yasal mı?

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bankaların kısa mesaj veya e-posta yoluyla son gün uyarısı yapmadığını ifade etti. Güllü, borçlar kanununa göre alacakla ilgili haklar 10 yıl boyunca geçerli olduğunun altını çizdi.