Orhangazi'de meydana gelen trajik olayda, İznik yolu üzerinde lüks bir otomobilin Ali İhsan İslamoğlu'na çarparak ölümüne neden olması sonucunda, araç sürücüsü ve ağabeyi ile aracı kiralayan şahıslar, Orhangazi Jandarma Komutanlığı tarafından yakalandıktan sonra adli makamlara sevk edildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Orhangazi-İznik karayolunda, Yeniköy kavşağında gerçekleşti. Olayın detaylarına göre, lüks bir otomobil, yol kenarında bekleyen 54 yaşındaki Ali İhsan İslamoğlu'na çarpıp ölümüne neden oldu ve ardından olay yerinden kaçtı. Kaçan otomobil, Jandarma ekiplerince İznik'e bağlı Elbeyli mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. İddialara göre, aracın sürücüsü olduğu düşünülen Mustafa E. ile ağabeyi Maaz E, ticari bir taksiyle İnegöl'e gitmeye çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl'de gözaltına alınan Mustafa ve Maaz E. kardeşleri ile otomobili kiraladığı iddia edilen şahsı teslim alarak Orhangazi'ye getirdi. Zanlılar, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından Orhangazi Adliyesi'ne sevk edildi. Gazetecilerin neden kaza yerinden kaçtıkları sorusuna ise zanlılar cevap vermedi.