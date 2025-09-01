Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin’de gerçekleştirdiği konuşmada Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti. Erdoğan, “Bebeklerin, çocukların ve yaşlıların açlıktan hayatını kaybettiği bu vahşetin 23 aydır engellenememesi, hiçbir şekilde açıklanamaz,” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'de yaptığı vahşete değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz." dedi.

Suriye ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Uluslararası toplum çoğu çocuk, kadın ve yaşlı 63 binden fazla Gazzelinin katledilmesine, masum yavruların açlıktan kırılmasına engel olamıyorsa hepimiz başımızı iki elin arasına alıp düşünmek mecburiyetindeyiz.

"Vahşeti 23 Aydır Durduramamanın Hiçbir İzahı Yok"

Şurası bir gerçek ki Gazze'de 23 aydır vahşet sürüyor. Bebeklerin, çocukların, yaşlıların açlıktan öldüğü bir vahşeti 23 aydır durduramamanın hiçbir izahı yoktur ve olamaz. Gazze başta olmak üzere Filistin halkının halkının yıllardan beri maruz bırakıldığı mezalim karşısında Birleşmiş Milletler'i küresel adaleti temsil eden bir platform haline getirmek hepimizin mesuliyeti.

"Suriye'nin Toprak Bütünlüğünü Tehdit Eden Her Türlü Girişimin Karşısındayız"

Suriye'de kalıcı bölgesel barış ve istikrar adına tarihi fırsatlar sunan yeni bir dönemin kapıları aralandı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği korunmak suretiyle ayağa kaldırılması için sağlayacağımız destek bütün bölgemizin yararınadır. Komşumuz Suriye'nin güvenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden her türlü girişimin karşısında olmayı sürdüreceğiz.

"Orta Asya'daki Kardeş Ülkemizle Yakın İş Birliğimiz Gelişiyor"

Orta Asya'daki kardeş ülkelerimizle çok taraflı platformlardaki yakın iş birliğimiz gelişiyor. 2025 yılında BM İklim Değişikliği Konferansı'na ev sahipliği yapma çalışmalarımız devam ediyor. Teşkilat enerji güvenliğinin artırılması projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi açısından önemli bir platformdur.

Enerji ve bağlantısallık alanındaki gelişmeleri, küresel istikrar, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati önemde görüyoruz. Sorunlara ortak çözüm bulma geleneğinin günümüzdeki temsilcisi olan Şanghay İşbirliği Teşkilatıyla iş birliğimizi güçlendirmeyi temenni ediyorum.

Türkiye'nin vizyonu tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde sorunların diyalog, diplomasi ve iş birliği ruhuyla çözülmesidir. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum."