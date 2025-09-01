Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov 'un ailesi, organizatörlere dava açacak.
İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce çalışma başlatılmıştı.
Rus Yüzücünün Ailesi Dava Açacak
Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine Rus yüzücünün ailesi harekete geçti. Svechnikov'un yakınları, yüzme organizatörlerine dava açmayı planlıyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi