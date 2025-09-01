Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferi için Portekiz ekibi Benfica ile anlaşma sağlarken, oyuncuyu dün gece saatlerinde İstanbul’a getirdi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu, kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen imza törenine Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi de katıldı.

Kerem: "Şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim"

Kerem Aktürkoğlu: "Bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Ben niye, ‘Türkiye’nin en şerefli kulübüne geldiğim için mutluyum’ dedim biliyor musunuz? Ben sözleşmeli olduğum her kulüp için son ana kadar yüzde 100’ümü verdim, aksini hiç düşünmedim. Bu Benfica’dayken de böyleydi. Benfica-Fenerbahçe maçları öncesinde transferim sonuçlanmadığı, Benfica beni göndermeyi kabul etmediği için ben Hakan Safi ve Başkanımıza ‘Oynayacağım’ dedim. Bana Başkanımız, ‘Tabii ki oynayacaksın. Mukaveleli olduğun kulübe ne yapman gerekiyorsa onu yapacaksın’ dedi. Hakan Safi de bana, ‘Elinden gelenin en iyisini yapacaksın. Böyle biri olmasan biz zaten seni bu kadar istemeyiz’ dedi. Benim için aksini yapmam zaten düşünülemezdi. Ama maçta gol atıp Benfica’nın turu atlamasına neden olduktan sonra işler değişir diye düşünmedim desem yalan olur. Ancak hem taraftarımız hem yönetimimiz çok asil bir şekilde yapmam gerekeni yaptığımı dile getirdiler. Ve Başkanımız hemen ertesi gün beni arayıp, ‘Biz seni istiyoruz ve alacağız. Sen yapman gerekeni yaptın’ dediler. İşte bu şerefli davranışlar dünkü açıklamamın sebepleri. Yoksa kuru hamaset veya başkalarının zorlama yorumlarıyla diğer camialara hakaret gibi bir amacım yok, olamaz da. Ben Fenerbahçe kariyerimde sahada performansımla konuşmak istiyorum. Üstün bir çabayla saha dışı polemiklere çekilmek istendiğimin farkındayım. Ama dün de dediğim gibi bu şerefli camianın bana gösterdiği bu değere karşılığı sahada vermek ve hak ettiği şampiyonlukta en büyük katkı verenlerden biri olmak tek hedefim" ifadelerini kullandı.

Devin Özek: "Kerem’i transfer ettiğimiz için çok mutluyuz"

Futbol Direktörü Devin Özek ise, "Kerem’i transfer ettiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi üst düzey bir kanat oyuncusu, ligi tanıyor ve bize doğrudan etki etmeye hazır. Fenerbahçe için oynama konusundaki özel motivasyonu ve enerjisiyle birlikte başarılı zamanlar geçireceğimizden eminiz" diye konuştu.

Kerem, Fenerbahçe’de 9 numaralı formayı giyecek.