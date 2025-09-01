Edinilen bilgilere göre Mehmet A. isimli şahıs, birçok mahalle muhtarını arayarak Balıkesir’de aracıyla kaza yaptığı bahanesini öne sürdü. Dolandırıcı, bazı muhtarlardan Emel T. adına açılmış bir hesaba para göndermelerini istedi.

Durumdan şüphelenen muhtarlar, dolandırıcının yöntemini fark ederek meslektaşlarını uyardı. Dolandırıcılık girişimiyle ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Muhtarlar, vatandaşların da benzer yöntemlerle dolandırılmaması için dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: Mehmet Sevinç