Kaza saat 17.00 sıralarında Alibeyköy ile Ortaköy Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Birkan T.(18) yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Rüstem Ç.(43) yönetimindeki 72 EN 143 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştılar. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki Tarık Bali (29) ağır yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Yaralılar ambulanslarla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiler. Yaralılardan Tarık Bali yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.