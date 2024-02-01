Bursa’da 2 şüphelinin tarihi bir evden yaklaşık 10 gün boyunca farklı zamanlarda girerek kutularla eşya çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheliler yapılan operasyonla birlikte kıskıvrak yakalandı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ortapazar Caddesi üzerindeki bir süredir uğramadıkları evlerine gelen sahipleri içeriye girince gördükleri karşısında gözlerine inanamadı.

Evde bıraktıkları 24 adet kışlık ve yazlık lastik, çeşitli araç parçaları, 6 adet halı, buzdolabı, çamaşır makinesinin ve çeşitli eşyaların çalındığı fark etti. Bunun üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

10 gün boyunca evi boşaltma anları güvenlik kamerasında

Bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin yaklaşık 10 gün boyunca farklı zamanlarda kutularla araçlarına eşya yükleyip kaçtıklarını belirledi. Yapılan araştırma neticesinde 11 adet suç kaydı olan Y.G. (41) ile İ.Ö. (27) malzemeleri sakladıkları depoda yakalandı. Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin 200 bin TL olduğu öğrenildi.

Emniyete ifadesi alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.