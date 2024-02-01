Bosna-Hersekli 20 yaşındaki Emsad Osmanovic, Türkiye’deki yürüme robotu tedavisiyle umut buldu. Omurilik felci sonrası yatağa bağımlı hale gelen genç için, son teknolojiyle donatılmış robotik tedavi ile yürüme yeteneğini tekrar kazanması hedefleniyor.

Bosna-Hersekli 20 yaşındaki Emsad Osmanovic, geçirdiği trafik kazası sonrasında omurilik felciyle karşı karşıya kaldı. Bu trajik olayın ardından omurilik bel ve sırt bölgelerinden ameliyatlar geçiren Osmanovic, stabilizasyon ortezleri ile tedavi edilmiş olsa da yürüme yeteneğini kaybetti ve yatağa bağımlı hale geldi. Bosna Hersek ve Hırvatistan’da tedavi görmesine rağmen istediği sonuçları alamayan genç, İstanbul Medicana Ataköy Hastanesi’nde bulunan yürüme robotu tedavisi için Türkiye’ye geldi. Yaklaşık 10 gündür tedavi altında olan Osmanovic’in, öncelikli olarak bacaklarındaki şiddetli kasılmalar azalmaya başladı. Yürüme robotu tedavisiyle birlikte doktorlar, genç adamın yürüme yeteneğini tekrar kazanmasını hedefliyorlar.

“Yürüme yeteneğini kaybetmişti, bacaklarında ağrı ve kasılmalar vardı”

Medicana Ataköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü doktorlarından Doç. Dr. Mustafa Aziz Yıldırım, hastanın kaza sonrası kaybettiği yürüme yeteneğini arttırmayı planladıkları tedavi ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu:

“Bu hastamız bize başvurduğunda omurilik felcine bağlı olarak yürüme yeteneğini kaybetmiş ve bacaklarında ileri derecede kasılmalar mevcuttu ve bacak ağrılarından çok şikayetçi idi. Biz de bu şikayetlere bağlı olarak bir rehabilitasyon planı düzenledik. Özellikli bir tedavi şekli olan yürüme robotu eğitimi ile hastamızın daha iyi yürümesini sağlayabilmeyi amaçladık. Bu tedaviye başlamadan önce manuel olarak fizyoterapistlerle bir eğitim alanına girmesi gerekiyordu. Öncelikli olarak omurilik felci seviyesini belirledik. Omurilikteki nörolojik yaralanmanın seviyesini T-10 olarak tespit ettikten sonra bu hastanın bacaklarında bir kas güçsüzlüğü olduğunu gördük. Sonra hastayı gerekli şekilde tedavi planına soktuk. Hastamız yürüyemez pozisyonda fakat uzun bacak cihazı dediğimiz bazı cihazları taktıktan sonra ve walker (yürüteç) ile birkaç adımlama yapabiliyor. Yürüme robotu ile beraber bu yürüme yeteneğini arttırmayı sağlıyoruz. Tabii ki kasları biraz daha güçlendikten sonra yürüme kabiliyeti daha da artacaktır.”

“Bir ayın sonunda daha iyi sonuçlar bekliyoruz”

Tedavinin daha başında olmasına rağmen kasılmaların artık iyice azaldığını ve 1 ayın sonunda daha iyi bir sonuç beklediklerini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Aziz Yıldırım, “Hasta ilk geldiğinde kasılmalar ve spazm sorunları vardı. Öncelikli olarak bu kasılmalarını azaltıcı bir tedaviye başvurduk. Kasılmalar rahatlayınca yürüme robotuna daha rahat adapte oldu. İkinci haftanın sonunda kasılmaların daha da azalmasını bekliyoruz. Botilinum Toksin’in etkisinin daha fazla olup tedaviye daha iyi bir şekilde cevap vermesini bekliyoruz. 1 aylık tedavi sonucunda yeniden değerlendirmede bulunup belki bu süreyi 3 aya çıkarabiliriz” dedi.

Yer çekimine karşı yükü azaltılıyor

Yürüme robotu tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Doç. Dr. Mustafa Aziz Yıldırım, “Yürüme destekli eğitim robotik bir tedavidir. Yürüme robotu sensörler ve sanal gerçeklik sistemi ile entegre olmuş bir sistemdir. Bu sistemle hastanın askı aparatları ile yer çekimine karşı yükü azaltılıp hastanın yürümesini daha kolay hale getiriyoruz. Aynı zamanda bu askı aparatları ile beraber yükü azaltılıp omurga ve eklem yaralanmalarından kurtuluyor. Hastanın tekrarlayan bir şekilde yürüme robotunda yürümesi desteklenebiliyor. Hastanın karşısında bulunan sanal gerçeklik ekranında görünen insan grafiği ise hastayı temsil ediyor ve bu da hastayı daha fazla motive ediyor” dedi.

“Bu tedaviyi duyup Türkiye’ye geldim”

Osmanovic Emsad ise hastanede yürümesini sağlayacak olan bu tedaviyi duydukları için Türkiye’ye geldiğini söylerken, şimdiden tedavinin sonuçlarını hissettiğini aktardı. Emsad ayrıca, “Türkiye’ye, geçirdiğim trafik kazası sonrası fizik tedavi görmek için geldim ve yürümemi sağlayan bir tedavi olduğunu duyduğum için burayı tercih ettim. Benim gibi bu durumda olan herkese bu tedaviyi öneriyorum. Çünkü ben şimdiden yani kısa süre içinde bile sonuçları görmeye ve hissetmeye başladım” dedi.

Fenerbahçe’nin Bosnalı oyuncusu Dzeko ile tanışmak istiyor

Fenerbahçeli oyuncu Edin Dzeko’ya hayran olan Bosnalı genç, doktoru ile birlikte Fenerbahçe maçına gitti. Çok duygulanan Emsad, “Çok güzel bir atmosfere şahit oldum benim için mükemmel ve büyük bir deneyimdi. Dzeko ile de tanışmak isterdim ama böyle bir şansım maalesef olmadı” diyerek Türkiye’de bulunduğu süreçte ünlü futbolcu ile tanışmak istediğini söyledi.