Tehlikeli manevralar, bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, yoğun trafikte hız sınırlarını aşarak makas atan sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı. Şeritten şeride kontrolsüz şekilde geçiş yapan otomobil, çevredeki sürücülerde paniğe neden oldu.

O anları kaydeden araç sürücüsü, yaşanan tehlikeli hareketlerin trafikte facia yaşatabileceğini belirterek duruma tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, sürücünün tespit edilmesi için trafik ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA