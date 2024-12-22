Sık sık açıklamalarıyla gündeme gelen Enginyurt, köpeği Podi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.

“Sevdiğiniz her şeyin kıymetini bilin” diyen Enginyurt, köpeğinin kaybıyla yaşadığı üzüntüyü dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Sevdiğiniz ne varsa kıymetini bilin” diyen Enginyurt, ailelerinin neşesi olan köpeğinin kaybını sevenleriyle paylaştı.

Enginyurt’un paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Sevdiğiniz ne varsa kıymetini bilin. Canım PODİ vefat etti.

Evimizin neşesi, tatlısı, canımız gitti. Işıklar içinde uyusun.”