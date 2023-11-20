İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarda toplamda 2 kilo 140 gram esrar, 13 gram Hint keneviri, ve 86 gram metamfetamin ile ilişkilendirilen bir şüpheliyi gözaltına aldı. M.O. adlı şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İznik Emniyet Müdürlüğü'nün planlı çalışmaları kapsamında, M.O.'nun üzerinde ve kullandığı barakada gerçekleştirilen aramalarda, uyuşturucu madde ticaretine dair önemli miktarda kanıt ele geçirildi. Operasyon, ilçe genelindeki suçla mücadele çabalarını arttırma amacı taşıyor.

Aynı zamanda, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, gece saatlerinde metruk yerler ve ara sokaklarda yaptıkları çalışmalarda 3 ayrı kişiden ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.