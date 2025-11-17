Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda bir miktar para, altın ve ziynet eşyası ile 1 adet kamyonete el konuldu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. 6 şüpheliden 5'i tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA