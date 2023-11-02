Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ters şeritte seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, 29 Ekim'de saat 20.00 civarında Selçuk Mahallesi Kutalmışoğlu Süleyman Şah Caddesi'nde gerçekleşti. Motosikletin sürücüsü Mehmet Eray Uzun (29), 77 ABU 158 plakalı motosikletiyle ilerlerken, yanından sola dönüş yapmaya çalışan 11 SD 500 plakalı bir kamyonete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Eray Uzun'un sağ bacağı kırıldı ve hemen olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne taşındı. Yaralının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi. Kamyonet sürücüsü ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.