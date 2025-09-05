Keskin, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Rahmi Keskin'e, seyir halindeki ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz adam ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rahmi Keskin, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Kaynak: İHA