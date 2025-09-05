Bakan Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Orhangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 300 bin adet uyuşturucu hap, 48 kilogram uyuşturucu madde hammaddesi ele geçirildiğini açıkladı.
Operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, şüphelilerden 2’sinin tutuklandığını, 1’i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ifade etti.
Yerlikaya paylaşımında, “Bursa Valimizi, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Bursa İl Emniyet Müdürümüzü ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.