

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fuat A. (26) yönetimindeki 16 BDM 441 plakalı motosiklet bir anda önüne fırlayan kediye çarptı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan motosiklet park halindeki 16 ACZ 179 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonucu yerde sürüklenen sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: TUNCAY ŞENTÜRK