ÇAYKUR, çay fiyatlarına yeniden zam uyguladı. Haziran ayında kuru çaya yüzde 15, Temmuz ayında ise yüzde 3,5 oranında zam yapılmıştı. Bugünden geçerli olmak üzere fiyatlara yüzde 7,5’lik yeni bir artış daha eklendi.

Son üç ay içinde çaya üçüncü kez zam yapıldı. ÇAYKUR’un peş peşe zamlarıyla birlikte kuru çayın fiyatı Haziran ayından bu yana yaklaşık yüzde 28 oranında yükseldi.

Çay fiyatlarına ilişkin yeni liste, toptancı bayiler ve distribütörlere iletildi. Bloomberg HT’de yer alan habere göre, bu yeni fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.

YENİ ZAMLAR YOLDA

Sektör temsilcileri, Eylül ayındaki yüzde 5,5 oranındaki üçüncü zammın ardından önümüzdeki haftalarda benzer oranlarda bir zam daha beklendiğini dile getirdi.