Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Eymir mahallesinde seyir halinde olan Deniz A. yönetimindeki traktör çukura girdiğinde dengesini kaybeden Süheyla A.(68) traktörden düştü. Yere düşen kadının üzerinden traktörün tekerleği geçti. Ağır yaralanan yaşlı kadına ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT