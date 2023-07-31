Bursa'da toplu ulaşım kullanıcılarını bekleyen yeni bir zam haberi geldi. Yarından itibaren geçerli olacak tarifelerle birlikte metro ve otobüs fiyatları artış gösterecek. Bursaray'ın tam biniş ücreti 8,15 TL'den 12 TL'ye, öğrenci binişi ise 3,75 TL'den 6 TL'ye yükselecek.

Bursa'da uzun hatlar için de zam oranları oldukça dikkat çekici. Tam bilet ücreti 9,40 liradan 13,50'ye, indirimli bilet 8,75 liradan 12,50 liraya, öğrenci biletleri ise 4,70 liradan 7 liraya çıkarıldı. Metro kullanıcıları da zamdan nasibini alacak. Metro tam bilet fiyatı 8,15'ten 12 liraya, indirimli bilet 7,50'den 10,50 liraya, öğrenci biletleri ise 3,75'ten 6 liraya yükseltildi.

Bursa halkının ulaşım masraflarına getirilen bu son zam, şehir içi ulaşımda ciddi bir mali yükü beraberinde getirecek. Şubat ayında gelen zamla birlikte, toplu taşıma ücretleri bir kez daha artmış oldu.