İnegöl Belediyesi, daha temiz ve daha yaşanabilir bir kent hedefi doğrultusunda çevre ve temizlik çalışmalarını teknolojinin sunduğu imkanlarla desteklemeye devam ediyor. Bir yandan temizlik hizmetlerini akıllı sistemlerle güçlendiren belediye, diğer yandan Çevre Zabıta Birimi tarafından yürütülen drone destekli denetimlerle şehrin farklı noktalarında çevreyi kirleten kişileri anlık olarak tespit ederek çevre kirliliğinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Drone denetimleriyle çevre korunuyor

Kış aylarında özellikle sanayi bölgeleri ve şehir merkezinde katı yakıt kullanımına yönelik drone denetimleri gerçekleştiren Çevre Zabıta ekipleri, bahar ve yaz döneminde ise çalışmalarını çevre temizliği ile çevre kirliliğinin önlenmesine yoğunlaştırıyor. Ana arterlerden mahalle aralarına, parklardan açık alanlara kadar İnegöl'ün farklı bölgelerinde günün çeşitli saatlerinde yapılan denetimlerde çevreyi kirleten tüm olumsuzluklar kayıt altına alınıyor. Drone kameralarıyla gerçekleştirilen kontrollerde yere çöp atanlar, araç camlarından sigara izmariti, ambalaj ya da farklı atıklar atanlar ile çevreyi kirleten tüm kural dışı davranışlar tespit edilerek ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanıyor.

"Çevre temizliği ortak sorumluluğumuz"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çevre temizliğinin yalnızca belediyenin değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek denetimlerin belirli bölgelerle sınırlı olmadığını vurguladı. Şehrin herhangi bir noktasında, günün herhangi bir saatinde drone destekli denetim yapılabildiğini belirten Başkan Taban, vatandaşların "görülmüyorum" düşüncesiyle hareket etmemesi gerektiğini ifade etti.

Çevre Zabıta Birimi tarafından teknolojik imkanlarla sürdürülen denetimlerin temel amacının ceza kesmek olmadığını da belirten Taban, "Çevre bilincini artırmak ve İnegöl'ümüzün temizliğini kalıcı hale getirmek için bu adımları atıyoruz. İyi niyetli vatandaşlarımız olduğu gibi, kurallara uymayan kişiler de maalesef var. Kuralları ihlal edenler hakkında yasal yaptırımlarımız tavizsiz şekilde uygulanmaya devam edecek. Hedefimiz daha temiz ve daha düzenli bir şehir oluşturmak. Bu doğrultuda drone destekli çevre denetimlerimiz yıl boyunca kesintisiz sürecek. Aynı zamanda vatandaşlarımızdan da bu sürece destek vermelerini, çevre ve temizlik konusunda daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz" dedi.