Bursa Emniyet Müdürlüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için yapılan resmi açıklamada belirtildiğine göre, bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu. İşte o açıklama;

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle İlimizde düzenlenecek olan etkinliklerde;

15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 17:00 itibariyle Haşim İşcan Caddesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ile Acem Reis Camii arası güzergah tamamen kapatılacaktır. Kemal Bengü Caddesi Şehreküstü istikameti ile İnönü Caddesi üzerinden gelen araç trafiği zorunlu olarak İnönü Caddesi'ne yönlendirilecektir. Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi ve Fevzi Çakmak Caddesi her iki istikamette etkinlik sonlanana kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

Altıparmak Caddesinde Atatürk Caddesi istikameti saat 18:30 itibariyle Sancak Koşusu düzenleneceğinden dolayı etkinlik sonuna kadar tek yönlü Heykel istikametine doğru kapatılacaktır.

15 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 19:30'da başlayacak olan 15 Temmuz Demokrasi ve Bayrak Yürüyüşü nedeniyle Atatürk Caddesi Heykel Valilik önünden İnönü Caddesi Dörtyol Kavşağı arası güzergah etkinlik sonlanana kadar araç trafiğine kapatılacaktır.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Etkinlik süresi boyunca sürücülerin Ankara Yolu Caddesi – İzmir Yolu Caddesi – Ali Ferruh Yücel Caddesi - Gökdere Bulvarı - İpekçilik Caddesi - Celal Bayar Caddesi - Kıbrıs Şehitleri Caddesi - Darmstad Caddesi - Stadyum Caddesi - Çekirge Caddesi – Kükürtlü Caddesi istikametlerini kullanmaları, özellikle trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için etkinlik süresi boyunca toplu taşıma araçlarını kullanmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bursa Emniyet Müdürlüğü