EGM, 2023 yılı Ocak-Kasım trafik istatistik verilerini açıkladı. Açıklanan istatistiklerde Bursa’da ve Türkiye genelinde yaşanan kaza sayıları verilirken, bu kazalara neden olan unsurlarda açıklandı. En fazla hangi araçlar kazaya karışıyor. Kazalarda en fazla kim kusurlu, kusur sebepleri neler olduğu tek tek açıklandı. İşte o istatistikler…

Bursa’da 2023 yılı Ocak-Kasım ayları arasındaki trafik istatistiklerine bakıldığında polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

BURSA’DA KAÇ KAZA MEYDANA GELDİ

Kasım ayında Bursa’da 615 ölümü-yaralamalı kaza meydana gelirken, bin 370 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 861 kişi ise yaralandı. Bursa’da polis sorumluluk bölgesinde 11 ay içinde 7 bin 867 ölümlü-yaralamalı, 14 bin 3 maddi hasarlı trafik kazası yaşandı. Bu kazalarda 11 bin 436 kişi yaralanırken, 93 kişi ise hayatını kaybetti.

KAZALARA NEDEN OLAN UNSURLAR

Türkiye genelinde trafik kazalarına neden olan unsurlar sıralamasında ilk sırada sürücüler yer alırken, 11 ayda sürücü kaynaklı kaza sayısı 230 bin 951 oldu. Sürücü kaynaklı kaza sayısı Kasım ayında ise 19 bin 880 oldu. Kazaya neden olan sürücü kusurları verilerinde ise 7 bin 407 kazayla araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak kusuru ilk sırada yer alırken, 3 bin 50 kaza ise kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak ikinci, bin 644 kaza ile şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak ise üçüncü sırada yer aldı.

KAZA SAYILARI

Türkiye genelinde 11 aylık sürede toplam 507 bin 844 kaza meydana gelirken, 2 bin 257’si ölümlü kaza, 214 bin 516’sı yaralamalı, 291 bin 71’i maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 774 kişi hayatını kaybederken, 327 bin 842 kişi ise yaralandı. Kasım ayında ise, toplam 46 bin 733 kaza meydana gelirken, 214 ölümlü kaza, 18 bin 567’si yaralamalı, 27 bin 952’si maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 250 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 492 kişi ise yaralandı.

KAZA OLUŞ TÜRLERİ

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının oluş şekline göre türlerinin açıklandığı verilerde ise, birinci sırada karşılıklı çarpışma yer alıyor. Kasım ayında bin 92 karşılıklı çarpışma yaşanırken, 11 aylık süre de ise 12.411 karşılıklı çarpışma yaşandı. Arkadan çarpma ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada ise yandan çarpma yer alıyor.

ARAÇ SAYISINA GÖRE KAZA

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarının araç sayısına göre türlerine bakıldığında ise, tek araçlı kaza sayısı Kasım ayında 7 bin 929 iken, 2023 yılında toplam 91 bin 538 kaza meydana geldi. İki araçlı ise Kasım ayında 9 bin 666, 2023 yılı toplamında ise 112 bin 322 kaza meydana geldi. Çok araçlı kaza ise Kasım ayında bin 186, 2023 yılı toplamında ise 12 bin 913 kaza meydana geldi.

KAZALARA NEDEN OLAN UNSURLAR

Trafik kazalarına (ölümlü-yaralanmalı) neden olan unsurlar açısından ise ilk sırada sürücü kusurları yer alıyor. Türkiye genelinde sürücü kusurlarından dolayı Kasım ayında 19 bin 880 kaza meydana gelirken, 2023 yılı toplamında 230 bin 951 kaza meydana geldi. İkinci sırada ise yaya kusuru yer alıyor. Yayalar nedeniyle Kasım ayında 2 bin 156 kaza meydana gelirken, 2023 yılında toplam 23 bin 263 kaza meydana geldi. Üçüncü sırada ise yolcu, dördündü sırada araç ve beşinci sırada ise yol kusuru yer alıyor.

Ölümlü-yaralanmalı trafik kazalarına karışan araçların cinslerine göre ise, Türkiye genelinde en fazla kazaya karışan araç bisiklet olarak veriliyor. Kasım ayında 588, 2023 yılında ise toplam 8 bin 557 kazaya bisiklet karışırken, 49 kazaya At Arabası, 16 bin 898 kazaya Motorlu Bisiklet, 68 bin 289 kazaya Motosiklet, 173 bin 813 kazaya Otomobil, 8 bin 458 kazaya Minibüs, 50 bin 203 kazaya Kamyonet, 6 bin 804 kazaya Kamyon, 8 bin 1 kazaya Çekici, 6 bin 70 kazaya Otobüs, 2 bin 831 kazaya Traktör, 124 kazaya Arazi Taşıtı, 390 kazaya İş Makinesi, 273 kazaya Ambulans, 151 kazaya Tanker, 48 kazaya Tren, 89 kazaya Tramvay karıştı.