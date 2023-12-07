Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya, çiftle ilgili ilginç bir anısını anlattı. Avukat Kaya'nın anlattığı olay, dinleyenleri şaşkına çevirdi.

DİLAN POLAT'IN AVUKATINDAN İSTEĞİ ŞAŞIRTTI

Avukaları Kaya katıldığı bir TV programında konuşarak Dilan Polat ile arasında geçen bir olayı şu sözlerle anlattı:

"Dilan Polat ağlarken 'Ver elini öpeyim' dedi, 'İyi' dedim. Sonra birden 'Elini yıkama silme abi, Engin'e gideceksin, o da öpsün' dedi. Bu elim iki kişinin aşkına objelik yaptı, nesne olmaktan çıktı. Engin'e gittim, o da öptü."

'SAÇINI KESTİ, NAMAZA BAŞLADI'

Engin Polat'ın saçını ve sakalını kestiğini; ayrıca namaza başladığını söyleyen avukat Kaya sözlerine şöyle şöyle devam etti:

"Engin 'Keşke asgari ücret düzeyinde olsaydık da çoluk çocuğumla olabilseydim' dedi. Ayrıca Mai ve Siyah kitabını okuyor."

'ENERJİSİ AZALDI'

Engin Polat'ın tek; Dilan Polat'ın ise 3 kişilik koğuşta kaldığı ve sürekli ağladığı öğrenildi. Kaya, Dilan Polat için "Enerjisi azaldı" ifadesini kullandı.