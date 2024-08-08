Denetimde tespit edilen ihlaller ve uygulanan cezalar şu şekilde:

1.682 araç/araç sürücüsüne hız ihlalinden,

82araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan,

1.055 araç/araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan,

534 motosiklet/motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan,

341 araç/araç sürücüsüne kırmızı ışık İhlali ve yaya geçidinde öncelik vermemekten,

379 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmak /kullandırmaktan,

79 araç/araç sürücüsüne drift, modifiye ve abartı egzoztan,

730 araç/araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan,

1.927 araç/araç sürücüsüne yasak parktan,

494 araç/araç sürücüsüne DUR trafik İşaret levhaları ve yer İşaretlerine uymamaktan;

7.303 araç/araç sürücüsüne; Karayolları Trafik kanununun diğer maddelerinden 2.020 olmak üzere, toplamda 9.323 araç/araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulanmıştır.