Paylaşılan verilere göre, bir hafta boyunca hız ihlalinden alkollü araç kullanmaya, emniyet kemeri takmamaktan kask kullanımına kadar çeşitli ihlallerde toplam 8.124 araç/araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.

Denetimler kapsamında:

    •    1.032 araç sürücüsüne hız ihlali,
    •    164 sürücüye alkollü araç kullanma,
    •    1.241 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmama,
    •    314 motosiklet sürücüsüne kask kullanmama,
    •    424 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlali ve yaya geçidinde öncelik vermeme,
    •    165 kamyon sürücüsüne yasak saat uygulamasına uymama,
    •    388 araç/araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanma veya kullandırma,
    •    119 sürücüye drift, modifiye ve abartı egzoz kullanımı,
    •    554 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu kullanma,
    •    1.362 araç sürücüsüne yasak park,
    •    582 araç/araç sürücüsüne trafik işaret levhaları ve yer işaretlerine uymama cezaları verildi.

Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddeleri kapsamında 1.779 ek ceza daha uygulanarak toplam 8.124 araç/araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ