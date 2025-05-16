BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Çınarcık Su Projesi isale hattı çalışmaları çerçevesince Nilüfer İlçesi, Hasanağa ve Kayapa Mahallelerinde Eski Balıkesir Yolu Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde 2 kilometrelik güzergahta 17 Mayıs 2025 - 25 Haziran 2025 tarihleri arasında ulaşım Pirendeyolu kesişiminden itibaren Kanalboyu Caddesi kesişimine kadar trafiğe kapatılacak olup ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanacaktır. Çalışmalar süresince sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir."