Yargıtay, Bursa’daki bir taşınmazın üzerinde bulunan konteyneri “aile konutu” olarak nitelendirdi.

Davacı kadın, eşi adına kayıtlı ve üzerinde iki konteyner bulunan taşınmazın aile konutu olarak kullanıldığını ileri sürerek, davalı banka lehine konulan ipoteğin kaldırılmasını istedi. Uyuşmazlık Yargıtay’a taşındı.

"Dava tamamen reddedilmeli"

Yargıtay, konteynerlerin taşınır mal niteliğinde olduğunu ve aile konutu olarak kullanılsa dahi bu durumun taşınmaz üzerindeki ipoteğin kaldırılmasına gerekçe oluşturamayacağını belirterek, davanın tümden reddine karar verdi.

Türk Medeni Kanunu’na göre, evli çiftlerin birlikte yaşadığı konut, aile konutu olarak kabul ediliyor ve bu konut, özel bir hukuki koruma altında bulunuyor.