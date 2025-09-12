İzmir’deki karakol saldırısında hayatını kaybeden Birinci Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir’in şehit haberi, Türkiye genelinde büyük üzüntüye neden oldu. Şehit Aydemir için İnegöl'de gıyabi cenaze namazı kılınacak, ardından mevlit programı gerçekleştirilecek.

12 Eylül'de Gıyabi Cenaze Namazı Kılınacak

Bugün Cuma namazının ardından İnegöl Mesudiye Merkez Camii’nde Şehit Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir için gıyabi cenaze namazı kılınacak. İnegöl halkı, dualarla şehidini anacak.

13 Eylül’de Mevlit Programı Yapılacak

Yarın ise akşam namazından sonra, yine Mesudiye Merkez Camii’nde, akşam namazını takiben mevlit okutulacak. Programda Kur’an tilaveti yapılacak ve şehit Aydemir için dua edilecek.

Taziye adresi, Mesudiye Mahallesi Şehit Er Erol Beyhan Sokak No:18 İnegöl/Bursa olarak duyuruldu. Gıyabi cenaze namazı ile mevlidin kılınacağı caminin adresi ise Mesudiye Mahallesi Cami Aralığı Sokağı No:3 İnegöl/Bursa olarak açıklandı.