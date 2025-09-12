İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerinin koordinasyonunda son bir hafta içinde DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında; terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal destek sağladığı tespit edilen toplam 161 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

İzmir, Ankara, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Antalya, Aydın, Bolu, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yozgat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda; Ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfekleri, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM TEM Daire Başkanlığımızı, İstihbarat Başkanlığımızı, MİT mensuplarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin huzur ve güvenliği için operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.