

Cuma Mahallesi’nde eski tekel binası olarak bilinen ve şu anda gençlik merkezi olarak kullanılan binanın, eylül ayı belediye meclis toplantısında kamulaştırılması görüşüldü. Madde oy çokluğuyla kabul edilirken Saadet Partisi grubu çekimser oy kullandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Fatih Berber, fayda maliyet hesabı yaptıklarını ve bu nedenle kamulaştırma gündemine sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Fatih Berber açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

MAKUL OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK ANCAK BU SEFERDE KARŞIMIZA KAMULAŞTIRMA MALİYETİ ÇIKTI

“Gençlik merkezi ve kütüphane olarak kullanılan Cuma Mahallesi’ndeki eski tekel binası olarak bilinen yerin kamulaştırması için meclisten yetki istendi. Konu ile ilgili yaptığımız araştırmada, o binada kullanılan yerler için aylık 280 bin lira civarında kiralama bedeli ödendiği belirtildi. Yüksek olan bu kira miktarı sebebiyle bu yerin kamulaştırılmasının makul olabileceğini düşündük. Ancak bu seferde karşımıza bir kamulaştırma maliyeti çıktığını gördük ki bu maliyet tahminimizce 100 milyon liranın üzerinde bir rakam.”



HİBE İLE İLGİLİ DURUM NET OLMADIĞINDAN ÇEKİMSER KALDIK

“Belediye başkanı buranın kamulaştırılması için bazı yerlerden hibe alınabileceğini ifade etti. Biz de mecliste eğer ki bu hibe alınacaksa bu hibe anca kamulaştırma maliyetinin yarısından fazlasını karşılaması durumunda mantıklı olabileceğini söyledik. Aksi durumda bu kamulaştırmanın, fayda maliyet açısından baktığımızda makul olmayacağını ifade ettik. Yine alternatif olarak da kamulaştırma yerine orada hizmet veren kütüphanemiz olsun, ilgili müdürlüğümüz olsun, belediyemize ait başka binalarda yer bulabileceğimizi veya daha düşük maliyetlerle yeni yerler inşa edebileceğimizi ve oralarda hizmet verilebileceğini belirttik. Alınacak hibe ile ilgili durumlar net olmadığından dolayı bu kararla ilgili çekimser kaldık. Bizim çekimser kalmamıza rağmen bu kamulaştırma kararı diğer partilerin kabulüyle oy çokluğuyla meclisten geçmiş oldu.”

BİZİ İTHAM EDERKEN 50 KERE DÜŞÜNSÜNLER

Çekimser kaldıkları gündem maddesi ile ilgili olarak MHP Meclis Üyesi Nadim SANCAR’ın “Şov yapıyorlar” açıklamasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Saadet Partisi Belediye Meclis Üyesi Fatih Berber şu ifadeleri kullandı:

“Bu gündem maddesi ile ilgili komisyon iki kez toplanmış ve tek bir rapor yazılmış. Nadim bey, ilk toplantıda Saadet & Demokrat Parti grup üyesi Murat Balakuş beyin olumlu oy kullandığını, kendilerinin talebiyle ikinci toplantı yapıldığını ifade etmiş. Öncelikle toplantılarda iç istişare esastır. Toplantı sürecinde herkesin görüşü ve kanaati değişebilir. Nihayetinde ortaya çıkan tek bir karar metni vardır. Bu karar metninde de Murat Balakuş bey “Çekimser” olarak oyunu belirtmiştir. Biz de bunun gerekçelerini meclisteki oturumda detaylı şekilde izah ettik. Nadim bey kararın çıktığı komisyon toplantısına da katılmamıştır. Komisyon toplantısı sürecinde bizi görüş değiştirdiğimiz için “Şov yapmakla” suçluyorsa o zaman kendilerine Mayıs ayı meclis toplantısını hatırlatırız. Alanyurt paket su tesisinin BUSKİ ‘ye devri ile ilgili komisyon raporunda kendisi “EVET” oyu kullanmıştır. Ancak mecliste bu gündemin oylaması sırasında evet oyu “HAYIR” a dönmüştü. O gün biz kalkıp “Nadim bey komisyonda evet dediğine mecliste hayır dedi, MHP grubu şov yapıyor” dedik mi? Hayır. Çünkü MHP grup üyesi Murat Tunç Bircan bey neden oylarının değiştiğinin gerekçesini mecliste dile getirmişti. Bugün eleştirdiği hususta bizim komisyon raporunda EVET oyumuz dahi yoktur. Bu sebeple tavsiyem Saadet Partisi & Demokrat Parti grubunu bir şeyle itham ederken 50 kere düşünsünler. Çünkü biz söyleyeceklerimizi 100 kere düşünüp söylüyoruz. Buna rağmen hatalarımız olabilir. O zaman da özür dileyip hatamızdan dönmeyi de erdem sayarız. Kendisini de bu sebeple erdemli bir şekilde davranmaya davet ediyoruz.”