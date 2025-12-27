1868 yılında Sultan Abdülmecid tarafından inşa edilen Hamidiye Sınai Mektebi'nin projesi aslına uygun olarak yeniden çizildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 700 milyon liralık yatırım onayını bizzat imzaladı. 2026 yılında 6 tarihi atölye ve bir dersliğin bulunduğu 29,5 dönümlük alandaki okulun inşası aslına uygun olarak başlayacak. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Refik Özen, Emel Gözükara Durmaz ve Emine Yavuzgözgeç projenin hayata geçirileceği alanda incelemelerde bulundu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, il yöneticileri ve beraberindeki milletvekilleri Tophane'deki tarihi kazı alanında İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, okul ve vakıf yöneticilerinden bilgi aldı.

İHA'ya açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 2026 yılının en büyük yatırım projelerinden birisinin Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin aslına uygun olarak inşası olduğunu ifade ederek, "Tophane sırtlarında arkeolojik alanda kazılar yapıldı. Bunun sonrasında 700 milyon liralık proje için Cumhurbaşkanımızın bizzat onayı gerekiyordu. Bu okulun yeniden ayağa kaldırılmasında onay veren sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin ilk meslek lisesi olan Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 1868 yılında Sultan Abdülmecid tarafından inşa edildiğini ve Türkiye'nin gözbebeği bir eğitim kurumu olduğunu hatırlatan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, "Bir çok ünlü sanayicinin yetiştiği gözbebeği bir okulumuzu yeniden inşa ediyoruz. Ön kazı çalışmaları büyük oranda tamamlandı. 24 derslik ve 6 atölye ile tekrardan hayat bulacak tarihi bir okul olacak. Sadece metal, mobilya, ahşap, mikro mekanik bölümleriyle bizim öğrencilerimizin istikbalinde iyi bir yol haritasına sebebiyet verecek, meslek edindirecek önemli bir eğitim yuvası. Son dönemde Türkiye'de sanayinin ihtiyacı olan vasıflı eleman konusu dikkate alındığında Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitime güzel bir katkı sunacak. Önümüzdeki süreçte 700 milyonluk bütçenin onaylanması stratejiden geçmesi Bursa'da milli eğitime verilen ciddi katkıyı gösteriyor. Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımız ile değerli milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yıkılan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2022 yılında verdiği karar doğrultusunda ve Müze Müdürlüğü denetiminde 16 Ocak 2025 tarihinde kazı çalışmaları başladığını anlatan Başkan Gürkan, "Bu kazılar devam etmektedir. Cumhurbaşkanlığımız Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yazıları ile okulun yeniden inşası için 700 milyon liralık yatırım programa alındı. Kurulun projeleri onaylamasıyla birlikte 2026 yılında ihaleye çıkılacak. Süratle de inşasına geçmiş olacağız. Atölyelerimizin hepsi özellikle Anıtlar Kurulu'nun onayından sonra incelenecek, kazılarının takibi yapılacak. Eski projenin orjinaline sadık kalınarak süreç ilerleyecek" diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de Bursa'nın bu büyük yatırımı hak eden sanayi şehri olduğunu vurgulayarak, "Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımıza Bursalılar adına teşekkür ediyoruz. Tophane Meslek Lisesi Bursa'nın en eski markalarından bir tanesi. "Bursa sanayisinin temeli burada atılmış" desek yeridir. Bursa sanayicileri buradan yetişmiş öğrencilerden müteşekkil. Bursamız'ın eseri yeniden kazanmasından dolayı mutluyuz. Siyaset olarak destekliyoruz. Bursa sanayisine büyük katkılar sağlayacağından da eminiz" şeklinde konuştu.

Osmangazi İlçesi Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 1868 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlamış olup ülkenin ilk meslek lisesidir. 29.500 m2 alan üzerinde 12 bağımsız binada 9 alanda 1.748 öğrenciye hizmet vermektedir. Okulun binalarından;

1974 yılında eğitim-öğretime açılan ana bina (eğitim binası), Makine ve Tasarım Teknolojisi alanına ait atölyeler, Tekstil Teknolojisi alanına ait atölye ve 1940 yılında açılan kütüphane binaları; 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılının başında depreme dayanıklı olmaması nedeniyle kullanıma kapatılıp yıkılmıştı. Yıkılan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 2022 yılında verdiği karar doğrultusunda ve Müze Müdürlüğü denetiminde 16 Ocak 2025 tarihinde kazı çalışmaları başlamış olup devam ediyor. Cumhurbaşkanlığının (Strateji ve Bütçe Başkanlığı) 22.12.2025 tarihli ve 42388 sayılı yazıları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yazıları ile 24 Derslikli Okul Binası ve 6 Adet Atölye Yapımı 2025 Yılı devlet yatırım programına alındı. İhale çalışmalarına başlandı. Projenin bedelinin 700 milyon lira olması bekleniyor.