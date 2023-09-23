Türkiye genelinde bir çok şehirde 65 yaş üstü vatandaşların ve diğer hak sahiplerinin ücretsiz toplu ulaşımında sıkıntı yaşanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi kendi öz kaynaklarından özel halk otobüsçülerine her ay 50 milyon lira destek ödemesi yapıyor. Bursa'da 65 yaş üstü vatandaşlar sıkıntı yaşamadan tüm toplu ulaşım araçlarına binerken, "Biz hiç bir sıkıntı çekmiyoruz. Kimsenin bize kötü bir lafı yok. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği’nin (TÖHOB), Ankara’da şehit-gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararı almasının ardından gözler diğer illere çevrildi. En uygun taşımayı vatandaşlara sunan Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, bugüne hiçbir sıkıntı çekmediklerini, kötü bir laf duymadıklarını söyledi.

Her ay 50 milyon lira destek Büyükşehir Belediyesi’nden

Bursa Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Sadi Eren, Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 yılında özel halk otobüsçülerine 500 milyon TL destek ödemesi yaptığını, bu yılın ilk 8 ayında rakamın 400 milyon lira olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın göreve gelmesiyle toplu ulaşımda sıkıntı kalmadı. Bursa Özel Halk Otobüsleri Odası toplamda 510 araçla 5 milyona yakın yolcu taşıdı. 5 milyon yolcunun tam, indirimli, aktarma ve ücretsizlerle birlikte kendimiz çalışmış olsaydık toplayacağımız rakam 30 milyon civarlarındaydı. Bu paradan esnaflara haklarını verdiğimizde masrafları karşılamıyordu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2018 yılında esnafla güzel bir protokol imzaladı. Başkan Aktaş, ’Arkadaşlar, siz ücretsiz, indirimli, aktarmalı gibi düşünmeyin. Yeter ki vatandaşlarımıza en güzel hizmeti verin. Onları mağdur etmeyin. Biz belediye olarak karşılayacağız’ dedi. 2018 yılından beri bunu en iyi şekilde karşılıyorlar. Şu an Ankara’daki olay, maliyetleri karşılamadığı için yaşanmaktadır" dedi.

"Maliyetimiz şu anda 15 lira ama Büyükşehir sayesinde ayakta kalıyoruz"

Bursa’daki bazı hatların yüzde 40’ın üzerinde ücretsiz taşımacılık yapmakta olduğunu ifade eden Eren, "Yüzde 40’ı ücretsiz olan bir taşımacılığın ayakta kalma ihtimali yok. Diğer yandan indirimli, aktarma ve vatandaşlara daha uygun şekilde ulaşım sağlamak için verilen abonmanlarla birlikte ücret fiyatları çok aşağılara düşüyor. Bu şekilde esnafın ayakta kalabilmesi mümkün değil. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol çerçevesinde geçen yıl vatandaş başına 10 lira ödeme alırken, bu yıl 15 lira ödeme alıyoruz. Her yıl da bunu güncelliyoruz. Maliyetimiz şu an 15 liranın üzerinde ama bizde ortayı bulduğumuz için memnunuz. En azından ayakta kalıyoruz. Bu karşılanmazsa hizmet verebilmemiz mümkün değil. 2022 yılında 510’u benim aracım olmak üzere, toplamda bin araca 500 milyon gibi bir destek parası ödendi. 2023 yılının 8’inci ayına kadar ödenen destek parası 400 milyon lirayı buldu. Artan maliyetlerden dolayı başkanımla tekrar istişare yapıyoruz. Fiyatları güncelliyoruz. Mazot bir artış gösterdi. Onlar tek tek incelenerek ayakta kalabilmemiz için destek alıyoruz. Destek olmasa bu hizmeti verebilmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

Öğrenci abonman kart 200 TL

En maliyetli tarifenin biniş başına 13,5 lira olduğunu, Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenciye 160 binişlik abonman kartı 200 liraya verdiğini hatırlatan Eren, "Öğrencinin 1 binişi, 1 lira 25 kuruşa tekabül ediyor. Bu paralara yolcu taşıyıp ayakta kalabilmek mümkün değil. Başkan Alinur Aktaş, bizlere ’Yeter ki öğrencime, yaşlıma, gazime saygısızlık yapmayın. Bütün yolcuları tam olarak görün. Bizler sizlere tam üzerinden destek vereceğiz’ dedi. Şu ana kadar da hep tam üzerinden destek verdi. Kendisi 13,5 liraya yolcu taşımasına rağmen, bana 15 liradan destek veriyor. Aktarmaya, uzun hata ve kısa hata 15 lira alıyorum. Bu desteği vermese esnaf ayakta kalamaz” ifadelerine yer verdi.

Otobüsçüler de memnun

20 yıldır toplu taşıma işiyle uğraştığını belirten Erkut Erdem ise, "Önceki dönemlerde çok zor zamanlar yaşadık. Maddî sıkıntılardan dolayı Ankara’daki gibi olaylar oluyordu. 5 yıldır Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Burulaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar bize destek verdikleri için Ankara’da yaşanan olaylar Bursa’da yaşanmıyor. Hem bizler, hem de yolcu rahatladı. Yolcular daha rahat hizmet alıyor. Onları başımızın üstünde taşıyoruz. Kaliteli araçlarda dört dörtlük hizmet vermekteyiz. Ulaşım daha kısa sürelere düştü. Eskiden vatandaşlar yarım saat otobüs beklerken şimdi 5 dakikada biniyor. Evine veya işine rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyor. Yaşlıların ulaşımlarını belediyemiz tahsis ettiği için yaşlı vatandaşlar daha rahat ulaşım sağlıyor. Biz şoförler olarak da eskiye nazaran daha mutluyuz. 5 yıl önceye kadar zor durumlar yaşadık. Mazot alamadık, şoförler para alamadı, evlerine ekmek götüremediler. 5 yıldır biraz daha rahatız. Dünyada her şey pahalılaştı. Sağ olsun belediyemiz bu konuda bize destek veriyor. Bizler de vatandaşlara en iyi şekilde hizmet ediyoruz. Onları yolda bırakmıyoruz, mağdur etmiyoruz" diye konuştu.

Yaşlılar da çok memnun

Otobüse binmek için duraklarda bekleyen 65 yaş üstü vatandaşlar, “Otobüs şoförleri bize hiçbir zaman sıkıntı çıkarmıyor. Gençlerimiz de saygılı, bizi gördüklerinde yer veriyorlar. Yardımcı oluyorlar. Ancak bazı 65 yaş üstü vatandaşlarımıza da kızıyorum. 6 biniş hakkı var diye, sağa sola gezip duruyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesi bizleri koruyor. Bizlere değer veriyor. Ankara’da böyle bir şeyin yaşanması kötü olmuş. Biz bu vatana çok hizmetler ettik. Ücretsiz binmekte bizim hakkımı diye düşünüyorum. Allah şükür bundan daha iyi hizmet olmaz. Her yere istediğin saat otobüs var. Eski açlığı yoksulluğu çeken iyi bilir. Böyle hizmet nerede vardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi iyi çalışıyor. Hiçbir şikayetim yok. Bir kötülük de görmedim. Belediyenin bizim adımıza özel halk otobüslerine de ücret ödemesi çok güzel. İnşallah bunu sürdürürler” şeklinde konuştu.

Görme engelli bir vatandaş ise, “Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bizler için destek olmasını güzel buluyorum. Dün Ankara’da 65 yaş üzeri insanların ücretsiz binişlerini kaldırmışlar. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Eskisi gibi devam ettirilmelidir” dedi.

Belediye taşın altına elini koyduğunu belirten bir vatandaş ise, “Minibüs, otobüs, dolmuş mesleğini icra eden arkadaşlarımızın da taşın altına elini koysun. Sonuçta alsanız ne olur almasanız ne olur? Ölümlü dünyadır. Böyle şeylerde biraz insani değerlere önem vermemiz gerekiyor. Ben çay ocağı işlettim. Parası olmadığını hissettiğim kişilerden hiçbir zaman ücret istemedim. Önemli olan gönüllere hitap etmektir. Yaşlılar sevgiye ve saygıya muhtaçtır. Onları inciltmemek gerekiyor. Bu konuyu bile konuşmak onları inciltmektedir.” diye konuştu.