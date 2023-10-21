Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi trafik sıkışıklığını azaltma ve ulaşımın kalitesini artırma hedefi doğrultusunda BURULAŞ filosuna 15 yeni sıfır araç ekledi. Bu araçlar, Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlanmış, üzerlerinde '100. yıl' ve 'Türkiye Yüzyılı' logoları bulunan kırmızı otobüslerdir. Pazartesi gününden itibaren bu özel otobüsler, Bursa sokaklarında hizmet verecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ulaşım sorunlarının çözümü için raylı sistemlere, yeni yollara, köprü ve kavşaklara yatırım yapmayı sürdürüyor. Aynı zamanda toplu ulaşım kültürünü şehirde yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yapıyor. Bursa'da kayıtlı araç sayısı 1 milyonu aşmış durumda ve her yıl 30-40 bin araç artış gösteriyor. Bu nedenle sinyalizasyon optimizasyonu gibi önlemler alınarak istasyonlarda bekleme süresi 2 dakikaya kadar indirildi ve kapasite yüzde 66 oranında artırıldı.

Ayrıca, Emek-Şehir Hastanesi'ne kesintisiz ulaşımı sağlamak amacıyla inşaatı devam eden raylı sistem hattı da bulunmaktadır. BURULAŞ, her gün ortalama 1 milyon kişiyi toplu taşıma araçlarıyla taşımaktadır. Bu nedenle kapasite artırma çalışmalarına önem verilmektedir. Yeni alınan 15 sıfır araçla birlikte BURULAŞ'ın filosunda toplamda 558 araç bulunmaktadır. Bu yeni araçlarla birlikte filonun yaş ortalaması da 8.6'ya düşmüştür.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şehrin hızla büyüdüğünü ve nüfusun 3.5 milyona yaklaştığını belirtti. Ulaşımın ekonomik aktiviteler açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca, toplu taşımaya verilen önemi vurgulayarak, halk otobüslerinin sadece bir kazanç kaynağı olmadığını, aksine sosyal devlet olmanın bir gereği olarak gördüklerini ifade etti.

Bursa, Türkiye'nin ilk beş büyük şehri arasında en ucuz ulaşımı sağlayan şehirlerden biri olarak bilinmektedir. Aileler artık çocukları için aylık 200 TL'lik toplu taşıma kartlarını tercih etmektedir, çünkü servis ücretleri yüksek gelmektedir. Özellikle öğrenci hareketliliği gibi nedenlerle toplu taşıma kullanımı artmıştır. Başkan Aktaş, bu artışın bazı sorunlara yol açtığını ancak yeni araçların bu sorunları azaltacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, toplu taşıma araçlarının şehre entegre edilmesini takdirle karşılayarak, belediyenin vatandaş memnuniyetini artırmaya odaklandığını ifade etti.

Tören sonrasında Başkan Aktaş ve diğer yetkililer, yeni otobüsleri inceledi ve detaylı bilgi aldı. Cumhuriyet'in 100. yılına özel tasarlanan bu özel kırmızı otobüsler, Pazartesi gününden itibaren Bursa sokaklarında hizmet vermeye başlayacak.