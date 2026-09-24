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Yarım altın 21.883 TL’den alınırken 22.059 TL’den satılıyor. Tam altının alış fiyatı 43.632 TL, satış fiyatı ise 43.989 TL olarak kaydedildi.

Çeyrek altın 10.942 TL’den alınırken 11.033 TL’den satışa sunuluyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10.723 TL, satış fiyatı ise 10.837 TL olarak belirlendi.

22 ayar altının alış fiyatı 6.107,67 TL, satış fiyatı ise 6.325,24 TL olarak kaydedildi. 14 ayar altın ise 3.669,80 TL’den alınırken 4.887,66 TL’den satılıyor.

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