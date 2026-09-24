Dizide Abidin karakterine hayat veren Abidin Yerebakan ise yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Soruşturmanın televizyon dünyasına uzanmasıyla birlikte bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisi yeniden gündeme geldi.

Soruşturma çerçevesinde dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı. Yapımda Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak ile Ömer Baba rolüyle tanınan Emin Olcay’ın da bilgisine başvuruldu.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kurtlar Vadisi’nde Abidin karakterini canlandıran Abidin Yerebakan, A Haber’e açıklamalarda bulundu. Yerebakan, dizinin çekim sürecine ilişkin anılarını paylaşırken yapımcı ve yönetmen Osman Sınav’ın projeden ayrıldığı döneme dair de değerlendirmeler yaptı.

“BİR ŞEY İZLİYORDUK, ÜÇ GÜN SONRA YAŞIYORDUK”

Diziye 7. bölümde katıldığını ve ilk 97 bölüm boyunca oyuncu kadrosunda yer aldığını belirten Yerebakan, Kurtlar Vadisi sayesinde geniş kitleler tarafından tanındığını ifade etti.

Dönemin senaryo ekibinin başarısına dikkat çeken oyuncu, dizide işlenen olaylarla gerçek hayatta yaşanan gelişmeler arasındaki benzerliklerin kendisini şaşırttığını dile getirdi. Yerebakan, “Bir şey izliyorduk, üç gün sonra yaşıyorduk” sözleriyle o döneme ilişkin izlenimlerini aktardı.

Kaşif Kozinoğlu'nun gündeme geldiği dönemde artık dizide bulunmadığını özellikle belirten Yerebakan, dizinin senaryolarıyla gerçek hayatta yaşanan bazı gelişmeler arasındaki benzerliklere ilişkin şunları söyledi:

"Kimse kâhin değil, gaybı ancak Allah bilir. Ama biz bir şey izliyorduk, üç gün sonra onu gerçek hayatta yaşıyorduk. Defalarca bunları yaşadık."

Yerebakan, o dönemde yaşananların arkasında ne olduğunu kendilerinin de bilmediğini belirterek senaryo ekibinin öngörülerinin güçlü olduğunu söyledi.

Aradan geçen yılların ardından olaylara farklı baktığını anlatan oyuncu, "Bu insanlar bunları nereden biliyorlardı, nasıl yazıyorlardı?" diye sordu.

Yerebakan, o yıllarda "büyük resmi" göremediklerini, bugün geriye dönüp bakıldığında yaşananların kendisi açısından daha farklı bir anlam kazandığını ifade etti.

"DEVLETTEN BAĞIMSIZ BİR YAPI MI VARDI?"

Dizideki karakterler üzerinden verilen mesajlara da değinen Yerebakan, özellikle Ömer Baba ve Aslan Bey karakterlerini örnek göstererek senaryoda işlenen devlet ve güvenlik yapılanmalarına ilişkin sorular yöneltti.

Yerebakan, devletin bilgisi dışında bir güvenlik yapılanmasının bulunup bulunamayacağını sorgularken, oyuncuların senaryodan sorumlu tutulamayacağının da altını çizdi.

Oyuncunun kendisine yazılan karakteri yorumladığını belirten Yerebakan, kendisinin de senaryoda verilen rolü oynadığını söyledi.

OSMAN SINAV'IN SON DÖNEMİNİ ANLATTI

Abidin Yerebakan, açıklamalarında Kurtlar Vadisi’nin yaratıcısı Osman Sınav’ın diziden ayrıldığı döneme de değindi.

Dizinin 50. bölümlerine yaklaşıldığı süreçte Sınav’ın tavırlarında belirgin değişiklikler fark ettiklerini anlatan Yerebakan, ünlü yönetmenin o dönemde mutsuz göründüğünü ifade etti. Sınav’ın zaman zaman sete geldiğinde kimseyle iletişim kurmadan doğrudan ofisine geçtiğini belirten oyuncu, yaşananların kendilerinde soru işaretleri oluşturduğunu aktardı.

Yerebakan, söz konusu döneme ilişkin zihnini meşgul eden bir diğer konunun ise Nevzat isimli bir kişinin ilerleyen süreçte yaptığı açıklamalar olduğunu dile getirdi.

Söz konusu kişinin Osman Sınav hakkında "Fethullahçı Terör Örgütü'yle yürümek istemedi" ve "Keşke her şeyi anlatsaydın" şeklindeki sözlerini hatırlatan Yerebakan, bu ifadelerin kendisinde soru işaretleri oluşturduğunu söyledi.

55. BÖLÜMDE GELEN KARAR: "HEPİMİZ ŞOK OLDUK"

Yerebakan, Osman Sınav'ın projeden ayrılacağını öğrendikleri günü de ayrıntılarıyla anlattı.

Oyuncunun anlatımına göre ekip, 55. bölümün çekimlerinin ardından sezon finaline hazırlanırken Kadıköy'deki bir mekanda brunch'a davet edildi.

Burada ekibin karşısına çıkan Sınav, Kurtlar Vadisi ile Ekmek Teknesi'ni Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'e devrettiğini açıkladı.

Yerebakan, beklemedikleri bu karar karşısında bütün ekibin şaşırdığını söyledi. Başarılı ve ekonomik açıdan büyük bir projede böyle bir kararın neden alındığını o dönemde anlayamadıklarını ifade eden oyuncu, "Hepimiz şok olduk" dedi.

SINAV'A "DEVAM ETMEMİZ ETİK OLUR MU?" DİYE SORDU

Yerebakan, devir kararının ardından Osman Sınav ile özel olarak görüştüğünü de anlattı.

Kendisini sektöre kazandıran kişinin Sınav olduğunu belirten oyuncu, yönetmene onun ayrılığının ardından projede çalışmaya devam etmelerinin etik olup olmayacağını sorduğunu söyledi.

Yerebakan'ın aktarımına göre Sınav, oyuncuların artık profesyonel olduğunu ve çalışmaya devam etmelerinde herhangi bir sorun bulunmadığını belirterek yaşananların kendi meselesi olduğunu ifade etti.

"O GÜNDEN SONRA BİZİMLE TEMAS KURMADI"

Yerebakan'ın anlatımına göre dikkat çekici gelişmelerden biri de Osman Sınav'ın projeyi bıraktıktan sonra ekip arkadaşlarıyla ilişkisini kesmesi oldu.

Yerebakan, Sınav'ı daha sonra ziyaret etmek istediklerini ancak randevu alamadıklarını ve yönetmenin kendileriyle görüşmediğini söyledi.